La Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia del Parlamento europeo (Itre) è stata in visita all’Acciaieria Arvedi di Cremona.

“Una grande eccellenza industriale del nostro Paese. Con 5,5 tonnellate di acciaio prodotto all’anno e 6300 dipendenti”: ha sottolineato Letizia Moratti e come lei, sui social, diversi componenti dell’Itre hanno dato risalto alla tappa cremonese.

“Grazie a tecnologie all’avanguardia e all’uso esclusivo di energia da fonti rinnovabili – ha evidenziato l’europalramentare ed ex sindaco di Bergamo -, il gruppo Arvedi produce oltre 5,5 milioni di tonnellate di acciaio all’anno, prima azienda italiana del settore, dimostrando che la transizione ecologica dell’industria siderurgica non solo è possibile, ma è già in corso, con l’Italia in prima linea”.