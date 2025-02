Migliora la fiducia dei consumatori, non quella delle imprese

ROMA (ITALPRESS) – A febbraio l’Istat stima un miglioramento del clima di fiducia dei consumatori, mentre quella delle imprese è in calo. Nel dettaglio, tra i consumatori migliorano le opinioni sulla situazione personale, sia presente che futura, mentre peggiorano le valutazioni sulla situazione economica generale. Riguardo alle imprese, l’indice di fiducia aumenta lievemente solo nella manifattura, mentre diminuisce negli altri tre comparti coinvolti dal rilevamento Istat: costruzioni, servizi di mercato e commercio al dettaglio.

Entrando nel dettaglio delle componenti degli indici di fiducia, nel comparto manifatturiero migliorano i giudizi sugli ordinativi, le scorte sono giudicate stabili e le aspettative sulla produzione sono in calo; nelle costruzioni e nei servizi di mercato tutte le componenti registrano una dinamica negativa. Per quanto riguarda il commercio al dettaglio, i giudizi e le attese sulle vendite sono improntati al pessimismo mentre il saldo dei giudizi sulle scorte di magazzino diminuisce.

