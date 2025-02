Palazzo Adriano, da set cinematografico a borgo “smart” con Open Fiber

PALAZZO ADRIANO (PALERMO) (ITALPRESS) – Da set naturale del film Premio Oscar “Nuovo Cinema Paradiso” a cuore pulsante della transizione digitale, Palazzo Adriano oggi è uno dei borghi dei Monti Sicani che naviga sul web ad alta velocità grazie alla rete di telecomunicazioni a banda ultra larga realizzata da Open Fiber. E’ uno degli oltre 300 Comuni siciliani interessati dal Piano BUL, il progetto pubblico dedicato alle zone di tutto il Paese a forte divario digitale. La fibra ottica di Open Fiber è disponibile in oltre 1.600 unità immobiliari tra abitazioni, attività commerciali, imprese, strutture ricettive, scuole e luoghi di cultura come il Museo Cinema Paradiso che raccoglie cimeli, fotografie di scena e altro materiale proveniente dal set del film di Tornatore e che in futuro, grazie alla potenzialità della fibra ottica, potrà offrire ai visitatori un’interazione multimediale attraverso la realtà aumentata.

