Rinnovabili, nuove risorse per le regioni

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha dato il via libera al finanziamento di 38 milioni di euro per tutte le Regioni italiane da destinare a progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Come è chiarito nel provvedimento, questi interventi “possono anche essere inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o Comunità energetiche rinnovabili”. I progetti dovranno essere realizzati dalle amministrazioni pubbliche su proprie aree, assicurando un’attività di divulgazione dell’iniziativa che possa promuovere lo sviluppo di fonti rinnovabili. Per il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin si tratta di un segnale per spingere il territorio allo sviluppo delle fonti rinnovabili nelle aree idonee. L’obiettivo è incentivare la diffusione delle energie pulite e l’autoconsumo, sia individuale che collettivo, con particolare attenzione alle Comunità Energetiche Rinnovabili.

