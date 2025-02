“È un momento di sgomento per tutti i cremonesi: i fatti gravi di questi giorni richiedono una risposta seria affinché il diritto a sentirsi sicuri nella propria città sia garantito”. Il segretario provinciale del Pd Michele Bellini interviene sul tema all’ordine del giorno in questi giorni di escalation di violenza gratuita, con due aggressioni che si sono succedute nel giro di 24 ore nei confronti di lavoratori impegnati in orari serali in locali pubblici.

E in un contesto in cui si alzano le voci giustizialiste (vedi appelli sui social ma anche il presidio annunciato da Forza Nuova per la prossima settimana in cehtro, a partire dalle 20), Bellini inquadra la questione in un contesto più ampio: “Il deterioramento dei contesti urbani non riguarda solo Cremona, ma è strutturale e diffuso, poiché interessa l’intera società.

“In particolare, questo peggioramento è alimentato da quei reati tipici della microcriminalità, che spesso contribuiscono in misura maggiore a diffondere quel senso di insicurezza che i cittadini percepiscono. Secondo i dati del Ministero dell’Interno, in Lombardia, tra il 2019 e il 2023, a fronte di un aumento complessivo dei reati del 4%, quelli legati alla microcriminalità hanno registrato incrementi ben superiori: le percosse sono aumentate del 15,2%, le violenze sessuali del 40,7% e le rapine del 33%.

“È giusto e fondamentale che politica, istituzioni e forze dell’ordine si adoperino insieme per individuare nuovi approcci capaci di adattarsi a una realtà in evoluzione. Approcci che partano dalle esigenze concrete, senza preconcetti, perché la garanzia del rispetto delle regole e la tutela dell’incolumità e della libertà delle persone non hanno colore politico: sono il fondamento del patto su cui si regge la società.

“Ritengo, per questo, che sia il momento per Cremona di unirsi come comunità, perché questo tema è troppo importante. Un segnale positivo, in tal senso, è stata l’ampia maggioranza con cui ieri, in Consiglio Comunale, è stata approvata la modifica al Regolamento di Polizia Locale e Convivenza Civile, ben oltre il perimetro dei due schieramenti. Sarà ora importante la corretta applicazione del nuovo regolamento, peraltro molto simile a quelli già in uso in altri capoluoghi lombardi”.

Sul documento si sono astenuti i consiglieri di maggioranza Rosita Viola e Lapo Pasquetti (Sinistra per Cremona); contraria Paola Tacchini (M5S – Cremona Cambia Musica).

“Da un punto di vista politico – conclude Bellini – ritengo che questo debba essere un momento di grande unità e responsabilità. L’invito che rivolgo a chi ricopre funzioni politiche è quello di garantire, nel rispetto dei propri ruoli e delle prerogative di maggioranza e opposizione, un contributo costruttivo e il massimo sostegno al lavoro del Sindaco, dell’Assessore Canale e dell’intera giunta, affinché si prosegua sul percorso avviato, sempre in stretto coordinamento con le forze dell’ordine e tutte le autorità responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico”.

