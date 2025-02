Era il 28 febbraio 2020 quando Umberto Casazza, studente dell’Istituto agrario Stanga di Cremona , 16 anni appena compiuti, ha perso la vita in un tragico incidente mentre stava lavorando su un trattore.

Oggi, nel quinto anniversario da quel tragico evento famiglia, amici e docenti si sono riuniti nell’aula magna della scuola cremonese in via Milano per omaggiare la memoria del ragazzo con la consegna di alcune borse di studio a suo nome.

Dopo una messa in ricordo celebrata dal sacerdote dell’Istituto don Pierluigi Capelli, sono stati premiati i 4 migliori studenti delle classi terze dell’anno scolastico 2023/24; nello specifico, si è trattato di Giacomo Ariberti e Michele Fappani della 3A (entrambi con la media del 9,31), Riccardo Ariberti della 3B (con la media di 9,14) e Nicola Vidari della 3C (con 9,08).

A mettere a disposizione le borse di studio, anche quest’anno, la zia di Umberto.

A chiudere il sentito incontro, le parole delle docenti Anna Milano e Donatella Brambilla, del preside Carmelo Marino e della mamma di Umberto Anna Maria Veneroni, che in un toccante discorso ha voluto ricordare il figlio con un sorriso.

Andrea Colla

© Riproduzione riservata