Sopralluogo questa mattina in via Realdo Colombo al cantiere avviato presso la più antica centrale idrica cittadina per la riqualificazione dell’impianto da parte di Padania Acque. Erano presenti l’amministratore delegato Alessandro Lanfranchi e l’assessore all’ambiente Simona Pasquali, insieme al responsabile del progetto Fabio Guercilena.

Avviato a fine gennaio, l’intervento intende potenziare l’infrastruttura sia in termini di efficienza sia di risparmio energetico, a beneficio della qualità del servizio e anche della tutela ambientale.

I lavori, del valore complessivo di 2.600.000,00 euro, procedono secondo cronoprogramma: la prima fase prevede il rifacimento delle tubazioni, presto inizierà la fase seguente che interesserà le vasche di stoccaggio con rifacimenti strutturali e posa del nuovo gruppo di pompaggio, per poi raggiungere la fase finale con la posa dell’impianto fotovoltaico e delle componenti di automazione e tele-gestione.

Un intervento complesso per una risorsa preziosa da tutelare: l’acqua.

