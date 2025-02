Dazi, Giansanti “Forte preoccupazione, Ue sia unita”

SATURNIA (GROSSETO) (ITALPRESS) – “Siamo decisamente preoccupati per i dazi.Gli Stati Uniti per noi sono uno dei principali mercati, un mercato che vale oltre 7 miliardi di export, siamo cresciuti molto negli ultimi anni e se venisse applicato il dazio del 25%, parliamo ovviamente di un miliardo e mezzo almeno e oltretutto rischiamo di pagarlo anche sui prodotti che andremo a importare dagli Stati Uniti perché utilizziamo parte dei prodotti agricoli americani che poi vengono trasformati dal nostro sistema industriale. Quindi rischiamo di pagarlo due volte, credo che il danno sia importante”. Lo ha detto Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura, a margine della quinta edizione del Forum in Masseria – Winter Edition, organizzato da Comin & Partners a Saturnia.

