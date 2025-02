Dazi, Lollobrigida “No a sistema tariffario aggiuntivo”

SATURNIA (GROSSETO) (ITALPRESS) – “Sulla politica dei dazi non ci si può muovere singolarmente, è attribuita all’Unione, è necessario che ci si rapporti su quello che potrà avvenire con gli Stati Uniti in un quadro di mercato globale purtroppo con regole difformi anche sul sistema delle tariffe”. Lo ha detto Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, a margine della quinta edizione del “Forum in Masseria”. “Ovviamente noi non guardiamo con favore il sistema tariffario aggiuntivo – ha aggiunto -. Esistono già dei dazi”.

