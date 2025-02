Fava “L’Inps rappresenta il welfare in Italia”

BARI (ITALPRESS) – “La cultura è il presidio del welfare”. Così a Bari il presidente nazionale dell’Inps Gabriele Fava ha sintetizzato il senso dell’evento “La presenza dell’Inps in Puglia. Dall’arte alle persone”, organizzato presso la Pinacoteca “Corrado Giaquinto” del palazzo della Città Metropolitana di Bari. Proprio per tale ragione, “è da quando mi sono insediato – ha spiegato – che portiamo avanti l’iniziativa di un welfare culturale. L’Inps rappresenta il welfare in Italia, è tutto. Da quando nasciamo a quando ce ne andiamo, ad esempio con la reversibilità. Da questo punto di vista, la cultura è un acceleratore. Ecco perché lo vediamo come il presidio del welfare per costruire, per avvicinare sempre di più l’istituto ai cittadini, anche attraverso l’ingaggio dei giovani, che sono i nostri futuri contribuenti e contributi. L’Inps deve essere sempre più trasparente, sempre più al servizio dei cittadini. Questo lo faremo attraverso anche il welfare culturale, che ci avvicina e ci unisce tutti insieme”.

