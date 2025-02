Giovedì 6 marzo 24 giovani conseguiranno il titolo in Ingegneria al Politecnico di Cremona.

Per i 9 laureandi in Ingegneria Gestionale la proclamazione è prevista alle ore 11, mentre alle ore 12 saranno proclamati i 15 laureandi in Ingegneria Informatica.

Le discussioni delle tesi dei primi si svolgeranno alle ore 9.30, mentre i laureandi informatici hanno già sostenuto la prova finale attraverso l’elaborazione di alcuni progetti e quindi non dovranno discutere la tesi.

“ Studiare nel Campus di Cremona ha sicuramente offerto un valore aggiunto a questi laureandi che hanno potuto contare su un’interazione diretta con i docenti, sempre pronti a supportare gli studenti, e una didattica innovativa basata sulle moderne metodologie di insegnamento in cui progetti, testimonianze, casi aziendali e lavori di gruppo sono parte integrante dei diversi insegnamenti previsti dal piano di studio” fanno sapere dall’ateneo.

“ Dopo aver affrontato perciò un percorso formativo decisamente impegnativo ma ricco di soddisfazioni, questi giovani ingegneri raggiungono oggi un grande traguardo che si traduce in un titolo altamente spendibile, grazie al quale non avranno problemi a trovare subito un’occupazione”.

I numeri delle indagini occupazionali infatti parlano chiaro: a un anno dalla laurea il 98% dei laureati in Ingegneria Gestionale risulta pienamente occupato e addirittura il 96% ha trovato lavoro dopo solo 6 mesi dal titolo. Percentuali simili presenta il Corso di Laurea in Ingegneria Informatica, dove a termine degli studi, il 97% dei laureati è già in azienda.

Molto richiesta infatti è la figura dell’ingegnere gestionale, un ingegnere del cambiamento e dell’innovazione, formato per progettare e gestire sistemi in cui le variabili tecnologiche interagiscono in modo complesso con quelle economiche e organizzative.

E in una realtà in cui le tecnologie dell’informazione hanno un impatto sempre più pervasivo sullo sviluppo delle attività produttive, sull’innovazione e sulla diffusione della comunicazione multimediale la figura dell’ingegnere informatico diventa strategica. Questi neo laureati saranno in grado di progettare software, elaboratori e reti, spaziando da grandi sistemi informativi distribuiti a mini dispositivi mobili, usando tecniche e metodologie allo stato dell’arte.

OPEN DAY AL POLITECNICO

“Per chi fosse alle prese con la scelta del percorso universitario, il Polo di Cremona sta organizzando per martedì 8 aprile un Open Day” fanno sapere ancora dall’ateneo. Durante questo appuntamento sarà possibile non solo approfondire l’offerta formativa del campus cremonese, ma anche svolgere colloqui individuali con studenti, docenti e personale amministrativo per poter sciogliere ogni dubbio prima dell’immatricolazione.

Il dettaglio del programma è consultabile sul sito del Campus di Cremona.

Per partecipare all’Open Day è necessario compilare un form di iscrizione, disponibile a partire dal 3 marzo fino a domenica 6 aprile.

Per maggiori informazioni è possibile inviare un’email a orientamento-cremona@polimi.it.

I LAUREANDI IN INGEGNERIA GESTIONALE

Anelli Dario

Barcellini Angelo

Calgaro Stefano

Cito Lorenzo

Comel Federico

Minoldo Alexa

Ronca Mattia

Sicilia Tiziana

Zanetta Riccardo

I LAUREANDI IN INGEGNERIA INFORMATICA

Amighini Simone

Bottaro Simone Pio

Brianti Mattia

Coviello Giovanni

Festa Riccardo

Hathaway Alex

Malinverno Biagio

Pezzoni Dennis

Pizzelli Simone

Rossetti Paolo

Schiavi Edoardo

Stringhini Luca

Tortorella Elena

Tosca Tommaso

Vianello Gabriele

