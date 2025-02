Cremona è tra le province lombarde in cui nel decennio 2013 – 2023 si è verificato il più alto incremento di matrimoni: il 13.1% in più, terza provincia dopo Bergamo che segna +14.2% e Brescia (+13,2%) , mentre la media lombarda è di appena il 5,8%. Rispetto a quanto registrato nel corso del 2013, il numero di matrimoni è aumentato in tutte le province lombarde ad eccezione di quella di Sondrio (-7,6%) e di Milano (-2,5%).

E’ uno dei dati che emergono nell’ultima ricerca di Polis Lombardia: nel corso del 2023 in regione sono stati celebrati 28.084 matrimoni (1.091 in provincia di Cremona) un numero leggermente in crescita (+0,5%) rispetto al 2022. Un aumento spiegato totalmente dalla costante crescita di quelli celebrati con rito civile che rappresentano ormai il 72,2% del totale. L’età media al matrimonio continua a crescere (oltre +4 anni nel decennio) come in crescita risulta essere la quota di sposi e spose al secondo matrimonio o successivo.

Se questi sono i dati generali, la provincia di Cremona si distingue per alcune particolarità. Ad esempio, insieme a Lodi, Cremona spicca per la più elevata quota di matrimoni per i quali viene scelto il regime di comunione dei beni (rispettivamente 37,9% e 37,3%); Lecco (25,5%) e Sondrio (26,5%), al contrario,

mostrano valori inferiori alla media regionale.

Anche nel nostro territorio è evidente la perdita di interesse per il matrimonio in chiesa: rispetto al 2013 sono diminuiti del 17.3%, mentre quelli solo civili sono aumentanti del 36.6% ma la nostra provincia resta una delle più tradizionaliste visto che a Milano i matrimoni religiosi sono scesi del 42%, a Sondrio del 43%, a Mantova del 41%. Guardando al solo 2023, nel Cremonese i matrimoni con rito civile sono stati il 68% contro una media regionale del 72%. Al pari di Cremona si collocano più o meno le province di Sondrio, Bergamo e Brescia.

Per quanto riguarda i matrimoni con sposi di diversa cittadinanza, Cremona è sotto la media, con il 16,5% (in regione: 20%); e se la Città Metropolitana di Milano mostra nettamente la più alta età media al matrimonio sia per gli sposi (44,5 anni) che per le spose (39,1 anni), Cremona evidenzia al contrario tra le più basse età medie sia per gli uni che per le altre: 40,1 anni per gli uomini, 36,4 per le donne.

Giuliana Biagi

© Riproduzione riservata