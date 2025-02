Iraq, inaugurato pronto soccorso del Gruppo San Donato a Najaf

MILANO (ITALPRESS) – E’ stato inaugurato il pronto soccorso del GSD Al Najaf teaching Hospital, uno dei due ospedali gestiti dal Gruppo San Donato in Iraq. Alla presenza dell’ambasciatore d’Italia Niccolò Fontana e di esponenti di primo piano delle istituzioni irachene, Kamel Ghribi, Vicepresidente del Gruppo San Donato e Presidente di GKSD Investment Holding, ha guidato una delegazione del Gruppo che ha concluso la missione in Iraq: obiettivo, assicurare cure di eccellenza e un’accoglienza di livello alto in modo da offrire un’esperienza sanitaria che metta sempre il paziente al centro.

