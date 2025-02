Lombardia, Fontana “Con Ministro Salute siamo d’accordo su tutto”

MILANO (ITALPRESS) – In merito alla classifica sulla qualità delle cure stilata dal Ministero della Salute, che ha visto la Regione Lombardia arretrare in settima posizione, “non c’è nessuna necessità di sentire il ministro [Schillaci, ndr], abbiamo un rapporto bellissimo e siamo d’accordo su tutto. Non c’è bisogno di ripetere al ministro quello che lui già sa. Noi vogliamo lavorare tranquilli ed evitare che qualche burocrate ci metta i bastoni tra le ruote”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento a Palazzo Pirelli.

