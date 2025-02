Tra sfilate, presentazioni ed eventi, Milano ospita fino al 3 marzo 153 appuntamenti. Presente anche il Fashion Hub di Camera Nazionale della Moda Italiana presso Palazzo Giureconsulti, in piazza dei Mercanti 2. Lo spazio, aperto al pubblico durante tutta la durata della Fashion Week, ospita progetti di stilisti emergenti e una serie di talk incentrati su temi come sperimentazione, artigianalità, innovazione, formazione, inclusione e sostenibilità.

“Milano grazie alle fashion week si conferma il cuore pulsante della moda internazionale, un luogo in cui creatività, talento e innovazione si incontrano per disegnare il futuro del settore. Il Comune di Milano è orgoglioso di collaborare con CNMI per sostenere questa straordinaria settimana che non solo celebra l’eccellenza del Made in Italy, ma crea anche opportunità concrete per chi lavora e sogna di lavorare in questa filiera strategica. La Milano Fashion Week non è solo un evento, ma un motore di sviluppo culturale, economico e sociale per la nostra città e per il Paese – dichiara Alessia Cappello, assessore comunale alle Politiche del lavoro e Sviluppo economico.

Per gli appassionati e addetti ai lavori le sfilate si possono seguire sulla piattaforma digitale milanofashionweek.cameramoda.it e tramite un Led Cube posizionato davanti al Fashion Hub di Palazzo Giureconsulti. Un imponente ledwall situato su corso Vittorio Emanuele, direzione San Babila, trasmette altri contenuti legati alla MFW rendendo l’esperienza della settimana della moda accessibile al pubblico.

© Riproduzione riservata