Nissan, arrivano Ariya Nismo e X-Trail Mild Hybrid

ROMA (ITALPRESS) – Crossover non solo un segmento, ma uno stato mentale”, come recita lo slogan di Nissan. Juke nel 2010 dà vita al segmento B-Suv, il più importante in Italia, unendo dimensioni compatte ed energia. Dalla rivoluzione del crossover, con il concetto di auto che non c’era, all’e-power, la terza via tra ibrido ed elettrico. Qashqai e Juke sono i crossover urbani entrambi rinnovati nel 2024 mentre adesso arriva in Europa Ariya Nismo, l’anima sportiva di Nissan, che unisce mobilità sostenibile e sportività, e X-Trail con il motore Mild Hybrid. Nel 2007 con Qashqai nacque il segmento del cross over ed oggi, dopo 18 anni e 4 generazioni, risulta quarto tra i C-Suv in Italia con 18.000 unità vendute. Prezzo a partire da 26.900 Euro. Anche le vendite della Juke sono cresciute nel 2024 del 6% con oltre 12.000 unità. Apprezzata per la vita di tutti i giorni si guida in città per l’80% del tempo in elettrico, le giovani famiglie gradiscono lo spazio a bordo, ai vertici della categoria, così come l’ampio divano posteriore e il volume di carico di 422 dm3. Prezzo a partire da 19.900 Euro. Il Suv per la famiglia Nissan è l’X-TRAIL con 5 o 7 posti e trazione integrale e-4ORCE. La novità riguarda il nuovo Mild Hybrid, 1,5 l, potenza 163 Cv, Coppia 300 Nm, con motore con rapporto di compressione variabile, disponibile con 5 o 7 posti con e-POWER anche con trazione integrale. A partire da 31.800 Euro. Nissan Ariya Nismo, acronimo di Nissan Motorsports, è il crossover zero emissioni con potenza di 435 Cv, 120 Cv in più del modello precedente, accelerazione da 0 a 100 km/h in 5”, migliore frenata rigenerativa. Portanza del 40% in meno e CL di 0,11 migliorata rispetto all’ Ariya. La potenza del e-4ORCE si scarica per il 60% sul posteriore e per il 40% sull’asse anteriore atterrando su cerchi ENKEI MAT Process da 20” e pneumatici Michelin Sport EV. Gli interni Nismo sono sportivi con finiture e luci Red Andon. Prezzo da Euro 53.850.

tvi/mrv

