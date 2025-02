Pecoraro Scanio “Sfida Ecodigital da Bari, stop emigrazione giovani”

BARI (ITALPRESS) – Il turismo del futuro deve essere ecologico e digitale, capace di generare benessere diffuso senza impattare negativamente sui territori. È questo il messaggio lanciato da Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e promotore della Rete EcoDigital, in occasione della BTM – Business Tourism Management, la fiera del turismo in corso in Puglia. “Il turismo non deve essere concentrato in tempi brevi e in aree limitate, trasformandosi in un fenomeno di distruzione ambientale e sociale. Al contrario, deve essere un’opportunità di crescita per le comunità locali, un modello sostenibile che valorizzi le risorse del territorio, favorisca la destagionalizzazione e crei nuove opportunità per giovani e startup innovative”, ha dichiarato Pecoraro Scanio.

pc/gsl