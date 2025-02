Schifani “Dialogo maggiore con Corte dei Conti”

PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi era un appuntamento al quale non potevo fare a meno, sono venuto con un grande senso di responsabilità e con un grande piacere. Ho ascoltato le due relazioni significative. Io sono un uomo delle istituzioni e lungi da me l’idea di non rispettare l’alto ruolo che svolge la Corte dei Conti. Sono state due relazioni esemplari che abbiamo ascoltato e dalle quali trarremo naturalmente gli spunti di riflessione”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine della cerimonia di apertura dell’anno giudiziario della Corte dei Conti che si è svolta allo Steri di Palermo. “Io non ho avuto remore nel manifestare la mia amarezza in ordine alla mancata dialettica, al mancato confronto sulle valutazioni della sezione di controllo sul tema PNRR. Sarebbe bastato un maggiore coordinamento per evitare pronunciamenti che avrebbero determinato allarmi sociali”. xd6/vbo/mca1

© Riproduzione riservata