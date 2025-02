Svolta nella vicenda che si protrae ormai da oltre un mese del servizio Saap, assistenza agli alunni disabili. Fino al 12 marzo, giorno in cui si riuniranno in Camera di Consiglio i giudici del Tar, il servizio continuerà ad essere gestito dalle cinque cooperative che hanno perso l’ultima gara d’appalto, aggiudicata a ProgettoA. Fino a ieri il Comune era stato categorico nell’affermare che da marzo sarebbe subentrata l’impresa vincitrice, che nel frattempo ha contrattualizzato una cinquantina di educatori provenienti dai vecchi gestori.

La comunicazione della dirigente dei Servizi Sociali, Eugenia Grossi, sta arrivando in queste ore alle scuole interessate: “In considerazione del ricorso presentato dall’ATI Cosper e della successiva udienza cautelare fissata per il 12 marzo, siamo a comunicarvi la prosecuzione dell’erogazione del servizio da parte dell’attuale gestore, fino alla data della suddetta udienza, in attesa delle decisioni del Tar Lombardia, sezione Brescia. Per questo motivo dal 1° al 12 marzo il servizio vedrà regolare esecuzione attraverso tutte le figure professionali già precedentemente impiegate”.

In sostanza dunque i contratti firmati dagli operatori con ProgettoA sono al momento “congelati”, in una situazione sempre più incerta visto che per molti di loro il passaggio alla nuova cooperativa ha rappresnetato un momento difficile, una decisione presa in pochissimo tempo e a scatola chiusa. gb

