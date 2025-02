“Il ricorso al Tar delle cooperative, peraltro prevedibile, è solo l’ultimo tassello di una serie scelte scellerate da parte della Giunta Virgilio”, afferma Andrea Carassai, consigliere di Forza Italia intervenuto sul tema discusso ieri in Consiglio Comunale.

“Anzitutto la scelta di affidare un servizio così delicato come l’assistenza scolastica ai minori e adulti disabili attraverso il sistema della gara di appalto si e’ rivelato completamente sbagliato perché compromette la continuità educativa e pone i lavoratori di fronte a scelte inaccettabili: continuare a lavorare nelle cooperative che hanno contribuito a costruire, o lasciare i ragazzi con i quali sono state consolidate in anni solide relazioni. Scelta poi operata ad anno scolastico in corso!!!

“Il Sindaco in commissione vigilanza del 11 Febbraio si è assunto la responsabilità politica di questa scelta e ha confermato, senza fornire alcuna valida motivazione, la contrarietà dell’Amministrazione di Cremona ad adottare il modello dell’accreditamento, un modello che garantisce un percorso trasparente, una sana concorrenza tra le aziende del settore e la libera scelta delle famiglie. Ribadiamo che l’accreditamento è stato adottato con successo da anni da tutti i comuni della Provincia di Cremona e non solo.

“Ora al di là di come andranno ricorsi ed eventuali controricorsi e di quale sarà la decisione del Giudice Amministrativo nel caso di specie, il Sindaco ammetta le proprie responsabilità di fronte a lavoratori e famiglie. Siamo favorevoli alla mozione Ceraso per differire la decorrenza dell’affidamento del Saap all’inizio della prossima annata scolastica.

Presenterò un ordine del giorno a breve per impegnare Sindaco e Giunta per abbandonare definitivamente la gara di appalto per i Servizi alla persona con disabilità e adottare il sistema dell’accreditamento come avviene nei 112 comuni della Provincia di Cremona”.

