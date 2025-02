Tre miliardi contro il caro bollette

ROMA (ITALPRESS) – Via libera dal Consiglio dei ministri al decreto contro il caro-bollette. Il provvedimento stanzia 3 miliardi di euro complessivi, di cui circa 1,6 miliardi per le famiglie e 1,4 miliardi per le imprese. Gli interventi verranno concentrati nell’arco di tre mesi. Viene aumentato il tetto Isee entro il quale si ha diritto al bonus sociale sulle bollette: dagli attuali 9.530 euro a 25 mila, e da 20 mila a 30 mila per le famiglie con almeno 4 figli a carico. Così la platea interessata allo sconto in bolletta dovrebbe raddoppiare. Circa 650 milioni finanzieranno le misure per le piccole e medie imprese mentre altri 600 milioni saranno destinati alle aziende energivore.

