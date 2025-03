1200 canne, 45 anni di storia alle spalle e tanta musica ancora da suonare.

Con un concerto liturgia tenuto dal noto maestro Marco Fracassi, nel tardo pomeriggio di sabato è ufficialmente inaugurato l’organo della chiesa parrocchiale di Sospiro dopo alcuni importanti lavori di restauro.

L’organo, costruito nel 1980, è tornato infatti a far sentire forte la sua “voce” davanti ad una folta platea di presenti: tre i brani suonati, scelti appositamente per provare i vari livelli di quello che per alcuni è il re degli strumenti musicali.

Il restauro è andato a ripulire le canne che compongono l’organo; operazioni delicate, costate tre mesi di lavoro e circa 20mila euro di investimento.

“Un intervento necessario – ha commentato il sacerdote di Sospiro Don Ernesto Marciò – abbiamo lavorato su gran parte delle canne e sulla loro sistemazione, oltre che sulla console. Ora restituiamo l’organo alla comunità, di oggi e di domani; tutto questo è stato possibile anche grazie ad una persona che ci ha aiutato a sopperire alla spesa”.

A tenere il concerto, il maestro organista Marco Fracassi, che ha anche seguito i lavori di restauro.

Fracassi, classe ’57, è un noto musicista cremonese, conosciuto anche a livello nazionale: è infatti docente del conservatorio di Trento e, dal 1982, direttore stabile dell’orchestra coro “La Camerata di Cremona“.

Andrea Colla

