La Polizia Stradale di Cremona ha effettuato servizi di controllo straordinari per il contrasto alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

Con l’ausilio dei reparti operativi di Crema e Pizzighettone, è stato impiegato anche il camper in uso alla Polizia Stradale di Cremona, con la presenza a bordo di personale medico della Polizia di Stato, che si è unito agli agenti della polizia stradale nei consueti controlli per rilevare e prevenire eventuali situazioni pericolose.

Un camper allestito con le strumentazioni necessarie per eseguire test approfonditi. Nel corso dell’attività, che si è svolta nella prima periferia di Cremona, sono stati controllati circa 50 autoveicoli che hanno portato al ritiro di 3 patenti per guida in stato di ebbrezza alcolica ad altrettanti conducenti, due uomini e una donna, tutti in un’età compresa tra i 23 e i 27 anni.

Due di questi sono stati denunciati perché superavano di oltre il doppio il limite consentito, mentre un altro è stato sanzionato amministrativamente avendo un tasso alcolemico tra lo 0,50 e lo 0,80 gr/l.

La Polizia Stradale ricorda a tutti i conducenti l’importanza di evitare l’assunzione di sostanze psicoattive prima di mettersi alla guida. L’obiettivo principale di queste attività è quello di preservare la vita e la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Anche nei prossimi week end proseguiranno ulteriori controlli per cercare di garantire la massima sicurezza possibile sulle strade.

