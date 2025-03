Al termine della sfida tra Cremonese e Carrarese, il capitano Matteo Bianchetti ha commentato l’incontro dello Stadio dei Marmi ai microfoni di CR1.

Come valuti la prestazione di oggi?

“È un periodo in cui al primo episodio negativo ci spegniamo, come in occasione della rimessa dell’1-1. Le certezze dei primi 15-20 minuti, con cui abbiamo avuto tante occasioni, sono state seguite da un blackout. Poi diventa dura contro squadre che si chiudono, siamo stati bravi a recuperarla nel finale ma non possiamo permetterci blackout del genere. Per quanto fatto nei primi minuti dovevamo essere sul 2-0, non ci siamo riusciti e ultimamente questo lo paghiamo. Purtroppo non so darmi una spiegazione”.

Come ti spieghi il cortocircuito dopo il gol del pareggio?

“A parte il primo gol, è successo che abbiamo perso certezze e regalato qualche pallone non da noi. Dobbiamo lavorare e parlarci tra di noi: non siamo ragazzini, una squadra come la nostra non può permettersi cose del genere”.

Su cosa lavorare per migliorare sotto questi aspetti?

“Dobbiamo essere più determinati, soprattutto nei contrasti. Vediamo spesso che le squadre meno forti di noi lottano forte su tutti i palloni, noi invece da quel punto di vista manchiamo. Abbiamo tantissima qualità, creiamo tantissime occasioni ma siamo poco cinici e determinati. Alla lunga sono cose che in una stagione rischiano di portare via punti”.

Quella col Catanzaro può essere la partita della svolta a livello emotivo?

“Dovremo dare tutto in tutte le partite che ci aspettano, a maggior ragione perché sfideremo tante dirette concorrenti. Non possiamo più permetterci di perdere punti gratuitamente dopo gare dominate, bisogna cambiare qualcosa a livello mentale e sperare che non succeda più”.

Con quali occhi guardate la classifica?

“Con gli occhi di chi deve fare più punti possibili. Sappiamo di avere le possibilità di fare anche 30 punti e l’abbiamo dimostrato per la mole di gioco creata nelle ultime partite, che non abbiamo portato a casa per via di qualche blackout. Ci sono aspetti da migliorare, dobbiamo guardare la classifica consapevoli della nostra forza”.

