Una squadra che non raccoglie i frutti del gioco che produce. Questa è la Cremonese secondo il suo allenatore Giovanni Stroppa, che in conferenza stampa ha sottolineato che i grigiorossi “non meritano questa classifica, visto quanto producono”. Che fare allora? E’ stato sempre il tecnico della Cremo a fornire la risposta: “rode molto, ma bisogna fare di più”.

In effetti è sotto gli occhi di tutti la quantità di occasioni che la Cremonese riesce a creare, il problema è che tutti questi sforzi non si traducono in gol, in pratica si spreca troppo. Ad essere onesti, però, bisognerebbe anche sottolineare che dietro si stanno concedendo troppi regali, con errori commessi dai singoli che vengono puntualmente puniti dagli avversari. Proprio come accaduto nei minuti di recupero delle ultime due uscite, prima a Bari, poi allo Zini con il Cesena: due beffe atroci.

E’ chiaro che bisogna cambiare registro, perché tutti questi errori (in zona gol e in difesa) sono già costati il quarto posto e una squadra come la Cremonese non può permettersi di scivolare ancora più in basso, anzi deve cercare di riconquistare la posizione di classifica persa a favore del Catanzaro, che sabato 8 marzo sbarcherà a Cremona per lo scontro diretto.

Ma ci sarà tempo per pensarci, guai a distogliere l’attenzione dal prossimo impegno, perché come dice Stroppa bisogna pensare “di partita in partita”. E allora ecco che da affrontare c’è una trasferta su un campo difficile come quello della Carrarese, che praticamente ha conquistato tra le mura amiche tutti i punti che può vantare in graduatoria. Il terreno in erba sintetica dello stadio dei Marmi rappresenta senza dubbio un’insidia, ma i grigiorossi si devono adattare rapidamente.

I soli 5 punti conquistati nelle ultime cinque giornate hanno rallentato il passo in classifica dei grigiorossi, che devono riprendere subito la loro marcia, nonostante le assenze che penalizzeranno le scelte di Stroppa. La rosa è stata costruita per avere alternative di qualità per far fronte a situazioni d’emergenza come questa. Chi verrà chiamato in causa dal primo minuto dovrà dare tutto. Anche perché questo è il momento decisivo della stagione e la situazione rende necessario uno scatto in classifica. Espugnare in qualsiasi modo possibile lo stadio di Carrara è l’obiettivo, per presentarsi nel miglior modo possibile allo scontro diretto con il Catanzaro.

Mauro Maffezzoni

© Riproduzione riservata