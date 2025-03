Cremona al buio, soprattutto nelle zone considerate più a rischio. Un esempio è quello delle montagnole di piazza Roma, dove ci sono le lampade bruciate. Più volte il problema è stato segnalato all’amministrazione che a sua volta ha allertato il gestore del servizio, ma ad oggi ancora niente.

L’assessore Luca Zanacchi ha chiarito che “l’amministrazione è perfettamente a conoscenza del problema, abbiamo già inviato una serie di segnalazioni al gestore affinchè intervenga per sostituire i corpi luminosi che sono bruciati. Quando partono le segnalazioni, anche quelle che fanno i cittadini, i tempi di intervento sono abbastanza stretti, nel senso di due o tre giorni lavorativi, al massimo una settimana.

“Su quell’area lì eravamo già intervenuti in precedenza e adesso faremo ulteriori segnalazioni, oltre a quelle partite nei giorni scorsi, per la sostituzione di alcuni corpi luminosi e quindi ci aspettiamo che nei prossimi giorni la cosa si risolva. Nel frattempo, come noto, si sta sviluppando un progetto per quanto riguarda la riqualifica delle montagnole che partirà nel mese di marzo, e poi più complessivamente su tutti i giardini pubblici.

“Nel frattempo – aggiunge Zanacchi – noi stiamo lavorando per emettere il prossimo bando per la gestione dell’illuminazione pubblica perché l’attuale contratto scadrà a inizio anno 2026 e che possa includere anche la manutenzione straordinaria”.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata