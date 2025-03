FULIGNATI 5,5 – Sbaglia parecchi rinvii, da uno di questi nasce il gol del pari della Carrarese.

ANTOV 5 – Spesso viene saltato, non chiude bene sul gol di Cherubini e viene ammonito per un brutto fallo. Viene sostituito a fine primo tempo.

CECCHERINI 5 – Pesa, e non poco, il suo scivolone sulla rete di Finotto.

BIANCHETTI 5,5 – Meno ordinato del solito, sbaglia tanto anche in impostazione

ZANIMACCHIA 6,5 – Si gioca alla grande la sua chance da titolare. Gol e partita di sacrificio.

PICKEL 5 – Troppo nervoso, incide poco anche in fase offensiva.

MAJER 5 – In difficoltà atletica, sbaglia molto in cabina di regia.

VANDEPUTTE 5,5 – Prova ad accendersi, ma non è in giornata.

AZZI 6,5 – Dal suo cross nasce il pari nel finale di Johnsen.

VAZQUEZ 5,5 – Fallisce un’occasione gigantesca nei primi minuti.

NASTI 5 – Ha un paio di palloni buoni per trovare la via del gol, ma non riesce a concretizzare.

DE LUCA 6 – Il suo peso e il suo lavoro infastidiscono la difesa avversaria.

FOLINO 5,5 – Entra in una fase delicata della partita, fatica sulle ripartenze avversarie.

JOHNSEN 7 – L’unico in grado di cambiare passo e saltare l’uomo. Segna un gran gol di testa.

BONAZZOLI 5,5 – Entra giocando sulla trequarti, non sposta gli equilibri della partita.

GELLI sv

STROPPA 5,5 – Le scelte iniziali, soprattutto davanti, non portano agli esiti sperati. Riesce a riprenderla con i cambi nel secondo tempo.

Simone Guarnaccia – inviato a Carrara

© Riproduzione riservata