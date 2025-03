Il Partito Democratico di Cremona organizza martedì 4 marzo alle ore 18.15 presso SpazioComune Piazza Stradivari a Cremona, un incontro con il Prof. Gastone Breccia, storico e insegnante presso l’Università di Pavia. L’incontro è organizzato in vista del 25 aprile, Festa della Liberazione, che quest’anno festeggia l’80anniversario.

Durante l’incontro, introdotto da Marco Galli, consigliere comunale e membro della segreteria cittadina del PD, l’autore presenterà il suo libro “l’Ultimo inverno di guerra – vita e morte sul fronte dimenticato”, dialogando con Cinzia Carotti, divulgatrice culturale e moderatrice di gruppi di lettura sul territorio cremonese e Claudio Ardigò critico letterario e consigliere comunale.

Con questa ultima pubblicazione Breccia ci porta in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, più precisamente nel periodo che va dall’estate del 1944 fino alla primavera del 1945, analizzando le circostanze militari e politiche che portarono il fronte a bloccarsi lungo la Linea Gotica nel novembre del 1944 e il motivo per cui poi venne definito “il fronte dimenticato” .

Un libro ricco di documenti e di testimonianze dei protagonisti che racconta di strategie militari, di scelte drammatiche e di guerriglia, in quell’ultimo durissimo inverno di guerra che portò con la primavera alla Liberazione dal nazifascismo.

Gastone Breccia insegna Storia bizantina e Storia militare antica all’Università di Pavia. Ha pubblicato diverse monografie su testi della cultura bizantina e su battaglie antiche ma da anni si dedica anche alla ricerca in campo storico-militare contemporaneo. Esperto di teoria militare, di guerriglia e controguerriglia, è autore di studi sulla guerra di Libia e quella di Corea, oltre ad approfondimenti sui conflitti in Afghanistan, Iraq, Siria e, recentemente, Ucraina.

