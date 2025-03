Pecoraro Scanio “No al nucleare a fissione, pronti al referendum”

ROMA (ITALPRESS) – “Se il Governo insisterà con il nucleare a fissione, quello che produce scorie radioattive, sarà inevitabilmente referendum. L’Italia ha già bocciato questa tecnologia due volte, prima dopo Chernobyl e poi dopo Fukushima. Non possiamo permetterci di ripetere gli stessi errori”. Lo dice Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde.

“L’energia nucleare a fissione è una tecnologia del passato – ha aggiunto -, anche con tutti gli aggiornamenti resta insicura e economicamente non conveniente.Se davvero vogliamo investire nel nucleare, si punti alla ricerca sulla fusione nucleare, l’unica pulita e sicura. Una centrale a fusione, in caso di problemi, si spegne e non esplode. Questo fa una differenza sostanziale rispetto alla fissione, che invece produce scorie radioattive pericolose e non accettabili da nessun comune italiano di buon senso”.

