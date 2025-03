Il tecnico della Cremonese Giovanni Stroppa, molto arrabbiato, ha commentato, ai microfoni di CR1, il pareggio della Cremonese contro la Carrarese: “Mi girano le scatole, è assurdo lasciare punti così, quando sei in dominio. Questa squadra ha mostrato poca anima nel suo momento migliore. Non è una questione tecnica, è una questione di avere un po’ di sangue nel fare le cose, probabilmente devo essere più bravo io a toccare le corde giuste. Siamo fragili, dimostriamo poche palle, davvero mi sento infastidito, non è possibile lasciare per strada così tanti punti con le stesse situazioni, a dire che siamo bravi e che le cose vanno bene. Non va bene niente, soprattutto oggi, quando devi chiudere la partita, si sarebbe aperta una partita mostrando le nostre qualità, invece comprometti tutto. Se devo tenere una cosa positiva è la reazione nel finale. Io chiedo e voglio di più, cercheremo di dare di più, me compreso”.

Poi un commento su Azzi: “Azzi per me male, sul gol loro è andato molle a contrasto, può fare molto di più in avanti, deve essere più bravo, applicato e cattivo”.

Stroppa ha parlato poi di Nasti, Antov e dei giocatori subentrati: “Nasti ha trovato un paio di occasioni, lavora benissimo, l’ho tolto perchè era troppo nervoso, così come Antov, non volevo rischiare. Chi è entrato ha fatto abbastanza bene, mi dà modo di ricominciare. Credo in questi ragazzi, mi prendo una reazione e rispetto alle ultime due partite abbiamo raggiunto un risultato allo scadere”.

Il tecnico grigiorosso si è soffermato sulla prossima sfida contro il Catanzaro: “Mi aspetto un atteggiamento diverso, da uomini, da gente cattiva che deve portare a casa il risultato”.

Infine su Zanimacchia: “Parlo per Zanimacchia, ma anche Barbieri. Erano nelle retrovie, si sono rimboccati le maniche e hanno lavorato sodo per giocare in questa squadra, con tutti gli attributi e il carattere”.

