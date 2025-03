Stasera, domenica 2 marzo, alle 20,30 appuntamento su CR1 (can. 19) con la trasmissione “Cosa bolle in pentola” di Silvia Galli. La puntata sarà interamente dedicata all’Oste di via Ceresole vincitore della puntata di “4 Ristoranti” di Alessandro Borghese.

Il ristorante e’ stato aperto ad agosto dello scorso anno dal giovane chef Stefano e da sua suocera Maria Fernandes, che si occupa della sala, originaria della regione dello Champagne ma in città da molti anni, sposata con un cremonese. E’ stata lei a convincere Borghese, che con il suo voto ha ribaltato il risultato portando al primo posto Maria e il suo ristorante.

© Riproduzione riservata