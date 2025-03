Pauroso schianto nella notte tra sabato e domenica in via Postumia, all’altezza di San Felice, dove un’auto è finita fuori strada, ribaltandosi in un fosso e finendo contro un manufatto in cemento.

Erano circa le 4.30 della mattina quando la conducente, una giovane di 20 anni, ha perso il controllo del mezzo, per cause ancora in corso di accertamento.

Tempestivo l’intervento dei soccorritori del 118, con ambulanza e auto medica, coadiuvati dai Vigili del Fuoco, che si sono occupati di estrarre la giovane dalle lamiere.

Le sue condizioni sono apparse subito piuttosto serie, ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Toccherà ora alle forze dell’ordine ricostruire la dinamica dei fatti. lb

