Ansia e attacchi di panico, il legame è stretto

MILANO (ITALPRESS) – Si stima che circa 8,5 milioni di persone in Italia abbiano sofferto almeno una volta nella vita di disturbi d’ansia, la patologia psichiatrica più comune nel nostro Paese. Molto comuni anche disturbi di panico che colpiscono tra i 750.000 e i 2,5 milioni di persone, con una prevalenza maggiore tra le donne. Il legame tra ansia e attacchi di panico e stretto: l’ansia può manifestarsi come una preoccupazione costante e generalizzata, mentre gli attacchi di panico rappresentano picchi acuti di ansia. Le cause degli attacchi di panico sono molteplici e possono includere predisposizione genetica, squilibri neurochimici e eventi traumatici, stress prolungato e particolari tratti di personalità.

L’ansia “è uno stato d’animo che esprime il meccanismo di difesa della mente contro i pericoli, quindi è importantissimo: se ce l’ho, so quello che devo fare e come stare in guardia; se non ce l’ho, mi affido un po’ troppo e rischio di essere in difficoltà”, ha detto Giampaolo Perna, professore ordinario di psichiatria all’Humanitas University e direttore del Mental Health Center del gruppo Humanitas, intervistato da Marco Klinger, per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.

