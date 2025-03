È entrato nel vivo il cantiere per la riqualificazione di Largo Moreni, intervento volto alla realizzazione di una rotatoria che favorirà la moderazione della velocità e migliorerà il flusso della circolazione.

Sarà infatti attuata la modifica geometrica dell’area per ottenere una rotatoria con isola centrale a forma circolare e un anello a sezione costante in larghezza.

Tutto questo ha, come previsto, cambiato la viabilità cittadina. A questo proposito finora si rilevano, soprattutto nelle ore di punta (mattina e dalle 17 alle 18) alcuni momenti di traffico intenso.

Il transito non è interrotto, sia in ingresso che in uscita dalla città, ma ci sono alcune deviazioni, indispensabili per la realizzazione delle opere come da progetto, e tali da consentire la circolazione nella zona.

Per chi arriva dal centro su viale Po, l’obbligo è di girare in via Ciria, presso il supermercato Conad per poi arrivare alla nuova rotatoria tra via Ciria e via Trebbia e l’immissione poi in via Eridano.

Dalla parte opposta, chi arriva dal ponte in ferro può solo andare dritto in viale Po o girare in via Eridano, effettuando una manovra che prima non era consentita. Chiusa la parte di via del Porto dove una volta sorgevano i parcheggi a lisca di pesce. Interrotto l’accesso anche in via del Sale.

Federica Bandirali

