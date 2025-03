Midiri “UniPa a Brancaccio opportunità unica e strategica”

PALERMO (ITALPRESS) – “Al di là dell’esigenza di potere avere ulteriori spazi aula, l’idea in realtà è diventata più ricca e più complessa perché si tratta di un vero e proprio processo di riqualificazione urbana in un quartiere che ha dei problemi come marginalità e inclusione, ma dove insistono anche molti complessi industriali, molti padiglioni che con l’Università di Palermo hanno già fatto degli accordi e che vogliono contribuire positivamente e attivamente alla crescita di un nuovo polo didattico”. Così il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, a margine della presentazione del progetto “Dove c’è conoscenza, c’è futuro: UniPa per Brancaccio”, che unisce attività didattiche, tecnologie digitali e cultura e con la partecipazione quotidiana della comunità accademica, rafforzando la presenza dell’Ateneo nel quartiere, dando così un ulteriore impulso alla riqualificazione urbana delle periferie e contribuendo attivamente alla trasformazione del territorio. “L’idea – aggiunge – è portare gli studenti, farli stare nelle migliori condizioni possibili. Popolare questo quartiere con i nostri studenti Unipa in un processo che vuole riqualificare Brancaccio, prendendo spunto un po’ da quello che è successo a Scampia a Napoli, con la Federico II, dove i ragazzi oggi vanno con piacere avendo ricreato un nuovo clima, una nuova atmosfera in ambienti che prima erano ovviamente consegnati alla malavita”. xd6/mca2/vbo/gtr

© Riproduzione riservata