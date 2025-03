Pesca, bilaterale Italia-Francia per strategie comuni

ROMA (ITALPRESS) – Monitorare l’evoluzione dei negoziati relativi alle opportunità di pesca per il 2026, anticipando eventuali criticità e definendo strategie comuni anche con la Spagna. Questo il tema del bilaterale tra il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida e la ministra della Transizione Ecologica, della Biodiversità, delle Foreste, del Mare e della Pesca della Repubblica francese, Agnès Pannier-Runacher. L’incontro è stato l’occasione per riaffermare il positivo dialogo tra i due Stati, in particolare nella collaborazione per la ricerca di soluzioni condivise su tematiche di interesse comune. Tra gli altri temi affrontati, la lotta alla pesca illegale, per la quale è necessario un impegno congiunto e determinato per non compromettere la sostenibilità delle risorse ittiche e la competitività delle marinerie. Sul fronte dell’acquacoltura, è stato ribadito l’impegno nella difesa del settore, in particolare per la pesca dello storione.

