Sei appuntamenti con altrettanti giornalisti di testate nazionali, per conoscere le loro carriere ed esperienze professionali, ma anche per discutere e approfondire i temi dell’attualità: è questa la proposta di “GIOvedì GIOrnalismo GIOvani”, il ciclo di conferenze che rientra nel progetto “Giovani ON. Un’esperienza per crescere”, finanziato da Regione Lombardia nell’ambito del bando “La Lombardia è dei Giovani 2024” in collaborazione con ANCI Lombardia con Capofila il Comune di Cremona attraverso il Servizio Informagiovani e rivolto ai giovani tra i 15 e i 34 ani.

“GIOvedì GIOrnalismo GIOvani” è organizzato dalla redazione de L’Ora Buca, il giornale online interamente realizzato da ragazzi del triennio superiore e dei primi anni di università. Ogni incontro del ciclo affronterà un ambito specifico dell’informazione: politica, economia, esteri e sport, ma anche il funzionamento dell’informazione televisiva e radiofonica.

Proprio alla radio sarà dedicato il primo appuntamento del 6 marzo dalle ore 14:30, presso la sede dell’Informagiovani di Cremona (via Palestro 17), con Alberto Ciapparoni, cronista parlamentare e speaker del Giornale Orario di RTL 102.5, che racconterà della sua carriera e del lavoro dietro al microfono.

Seguirà il 20 marzo, sempre con inizio alle 14.30, l’appuntamento con la politica e con il cronista de la Stampa Niccolò Carratelli. Due gli appuntamenti ad aprile, dedicati ad economia ed esteri: giovedì 3 con Camilla Conti, redattrice de il Giornale e giovedì 10 con Angelo Macchiavello, esperto di News Mediaset, con i temi della guerra russoucraina e del conflitto israelo-palestinese in primo piano. A chiudere il ciclo gli incontri di maggio con Stefania Cavallaro (8 maggio), conduttrice del TG4, per

parlare di tv e telegiornale e con Luca Bianchin (22 maggio), redattore della Gazzetta dello Sport, su calcio, sport e comunicazione web.

Per Maria Carmen Russo, responsabile del Servizio Informagiovani del Comune di Cremona, si tratta di “un’occasione straordinaria per offrire ai giovani del nostro territorio momenti di confronto, formazione e crescita personale e professionale, in quanto consente ai ragazzi di entrare in contatto diretto con professionisti dell’informazione e di approfondire tematiche di grande attualità

attraverso il racconto di esperienze concrete e percorsi di carriera che possono essere per loro fonte di ispirazione.

Il Servizio Informagiovani del Comune di Cremona, in qualità di capofila, insieme alle rete dei partner e degli stakeholder del progetto Giovani ON si pongono l’obiettivo di creare opportunità per i giovani, affiancandoli nel loro percorso di orientamento e valorizzando il loro protagonismo”.

Patrizio Pavesi, direttore L’Ora Buca e presidente dell’Ass. QUINDIE Aps: “Nelnostro percorso di avvicinamento dei giovani al mondo dell’informazione e alla professione giornalistica, riteniamo che sia interessante e importante per i ragazzi confrontarsi con le esperienze di professionisti di testate nazionali. Abbiamo perciò pensato di farli incontrare con colleghi di grandi quotidiani, radio e tv per confrontarsi non solo sul loro cammino professionale, ma anche sui grandi temi di attualità che

interessano la nostra società e il mondo in cui viviamo.

L’idea degli incontri, che sono rivolti a tutti gli studenti cremonesi, è quella di una chiacchierata in cui il racconto sia accompagnato da domande e risposte, per addentrarsi nel dietro le quinte dei media. La risposta dei giornalisti che abbiamo interpellato e che hanno aderito con entusiasmo è stata davvero positiva, perché anche agli attori protagonisti è chiara l’importanza di coinvolgere i giovani e invogliarli a informarsi e informare”.

Appuntamenti in programma:

6 marzo Alberto Ciapparoni RTL 102.5 radio

20 marzo Niccolò Carratelli La Stampa politica

3 aprile Camilla Conti il Giornale economia

10 aprile Angelo Macchiavello News Mediaset esteri

8 maggio Stefania Cavallaro TG4 telegiornale

22 maggio Luca Bianchin La Gazzetta dello Sport calcio

Presso INFORMAGIOVANI – Via Palestro, 17 – Cremona

Info: redazione@orabuca.it – +39 339 1760722

© Riproduzione riservata