Si chiama “Sinistra Futura” l’associazione che si sta costituendo a Cremona per iniziativa di alcuni volti noti della politica locale per arginare lo scollamento tra società e politica, reso evidente dalla crescente astensione al voto. “Un’associazione culturale aperta e plurale che si occupa di pensiero politico, di crisi e rigenerazione della nostra democrazia senza sostituirsi ai partiti ma anche senza delegare loro l’esclusività della prospettiva perché la direzione che sceglie un Paese, una città, un territorio riguarda tutti”.

Così Michele Arisi ha sintetizzato l’obiettivo dell’associazione sabato scorso a SpazioComune, nella prima presentazione pubblica, insieme ad altri co-fondatori: Marco Pezzoni (Rivista Nuovo Restart), Annamaria Abbate (Casa della Cultura Milano), Michel Marchi (sindaco di Gerre dè Caprioli).

“La democrazia è in crisi perché è in crisi la politica”, aggiungono gli organizzatori. “Piccoli aggiustamenti non bastano più. Rigenerare partecipazione e militanza comporta saper organizzare gli orizzonti del cambiamento culturale, sociale ed economico ed elaborare nel pensiero strategico internazionale e nell’azione politica italiana ed europea una prospettiva alternativa al neoliberismo, al riarmo, al neofeudalesimo tecnocratico di Trump e alla deriva autoritaria dei nazionalismi, compreso quello italiano”.

Presenti tra il pubblico, tra gli altri, Luigi Lipara, Roberto Cigala, Gianfranco Berneri, Pierluigi Rizzi di Legambiente.

