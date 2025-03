Il Comune di Cremona, capofila della rete di enti che coinvolge i territori di Cremona, Mantova, Brescia e le sedi estere di Alaquàs (Spagna), Bruxelles (Belgio) e Strasburgo (Francia), ha ricevuto un totale di 353 domande da parte di aspiranti volontari di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Questi i dati a pochi giorni dalla chiusura del bando per il Servizio Civile Universale. Un risultato significativo che testimonia l’interesse e la partecipazione giovanile per questa importante esperienza di cittadinanza attiva. Le sedi estere hanno registrato un forte coinvolgimento, con ben 163 domande pervenute da giovani provenienti da tutta Italia. Tra le candidature complessive, 57 sono le domande da parte di giovani con minori opportunità, in momentanea condizione di fragilità e/o con basso reddito, a cui sono riservati posti specifici.

Nei prossimi giorni, lo staff del Servizio Progetti e Risorse del Comune di Cremona sarà impegnato nella valutazione dei curricula e nei colloqui di selezione degli aspiranti volontari. Un lavoro intenso che segue un’importante attività di orientamento svolta nei mesi di apertura del bando: più di 153 orientamenti individuali e tre momenti informativi aperti alla cittadinanza organizzati in collaborazione con il Circolo Arci Arcipelago e l’Oratorio S. Francesco del quartiere Zaist, che hanno coinvolto una trentina di ragazzi.

Fondamentale per la diffusione e la promozione del Servizio Civile è stato il contributo degli stessi volontari attualmente in servizio, il cui impegno ha permesso di sensibilizzare altri giovani sull’importanza di questa esperienza. Determinante anche la collaborazione con i servizi territoriali, soprattutto attraverso il Tavolo Permanente, strumento operativo nato dalla sinergia tra il Servizio Progetti e Risorse, il Settore Politiche Sociali, l’Agenzia Servizi Informagiovani, l’Azienda Sociale del Cremonese e Mestieri Lombardia.

Questi numeri confermano quanto il Servizio Civile Universale rappresenti una grande opportunità per i giovani coinvolti: infatti, non è solo un’esperienza di volontariato, ma un percorso di crescita personale e professionale e di inclusione sociale che permette a tutti i ragazzi, anche a quelli con minori opportunità, di acquisire competenze, sviluppare senso di responsabilità e contribuire concretamente al bene comune.

Con questi progetti il Comune di Cremona intende investire nelle nuove generazioni offrendo strumenti concreti per il loro sviluppo e valorizzando il ruolo attivo che possono avere nella società. Crescita, speranza, sviluppo, cambiamento, comunità, allegria, inizio, collaborazione e opportunità sono queste le parole utilizzate dai volontari di Servizio Civile Universale per descrivere la loro esperienza.

Il Servizio Civile è la scelta volontaria di dedicare 12 mesi a favore della comunità, mettendo in campo capacità e competenze. È un anno di crescita personale e professionale, in cui il giovane ha la possibilità di acquisire nuove competenze, arricchendo il curriculum e conoscendo nuove realtà del territorio. Quest’anno sono stati finanziati 13 progetti per complessivi 120 posti, che riguardano ambiti come l’educazione e la promozione culturale, il consumo sostenibile e il rispetto ambientale, la cittadinanza attiva e la partecipazione giovanile, la cooperazione internazionale e la mobilità europea, l’assistenza a persone anziane, il contrasto alla violenza di genere, l’accesso alle informazioni e al sapere.

