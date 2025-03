Il Comune di Cremona ha ricevuto il Premio Foodinsider nella categoria “mensa top” in occasione del Summit della mensa scolastica che si è tenuto martedì mattina a Roma, a palazzo Valentini. Il Comune si è classificato al terzo posto all’interno del nono Rating dei menù scolastici di Foodinsider, con un menù scolastico che unisce salute, qualità gastronomica e sostenibilità, diventando un modello di riferimento per la ristorazione scolastica.

“Sono veramente onorata dal premio che anche quest’anno Foodinsider ha voluto tributare al nostro Comune e alla nostra ristorazione scolastica” ha dichiarato l’assessore all’Istruzione Roberta Mozzi ritirando il premio in rappresentanza del Comune di Cremona. “Ancora una volta il menù delle scuole comunali ha meritato il riconoscimento perché capace di unire salute, qualità gastronomica e sostenibilità, diventando modello di riferimento per la ristorazione scolastica”.

Presente al Summit anche la dirigente del Settore Politiche e Istruzione del Comune, Silvia Bardelli: “Un sincero ringraziamento a Foodinsider, che attraverso il Rating ha creato in realtà una comunità che si interroga, si confronta e stimola per offrire un servizio di ristorazione scolastica sempre migliore con proposte culinarie buone, sane e sostenibili e che, grazie al supporto educativo delle insegnanti i bambini imparano ad apprezzare” ha evidenziato.

Infine, il cuoco Valerio Galli, coordinatore e formatore del servizio sia per i cuochi comunali sia per i cuochi della ditta Camst, anche lui presente a Roma, ha sottolineato come il suo lavoro e quello dei colleghi “sia importante e difficile allo stesso tempo, ma bellissimo ogni volta che trova riscontro nella soddisfazione dei bambini che a scuola, accompagnati da insegnanti e genitori, imparano ad assaggiare e ad apprezzare cibi nuovi”.

Il Summit è stato organizzato da Foodinsider in collaborazione con Città Metropolitana di Roma Capitale e l’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma, gode del patrocinio di Città Metropolitana di Roma Capitale e rappresenta un importante appuntamento per tutti coloro che credono in una ristorazione scolastica di qualità e nel suo ruolo fondamentale per il benessere delle future generazioni e del pianeta.

