Amiloidosi cardiaca, esperti e istituzioni a confronto in Senato

ROMA (ITALPRESS) – Rafforzare la diagnosi precoce e migliorare la rete di presa in carico. Questo l’obiettivo del confronto tra esperti e istituzioni, che si è tenuto nella Sala Caduti di Nassirya del Senato, in occasione della presentazione del policy paper “Amiloidosi cardiaca: dalle necessità dei pazienti alle nuove frontiere della ricerca”, realizzato con il contributo non condizionante di Bayer Italia. Il momento di confronto è stato promosso su iniziativa della Senatrice Elena Murelli, Membro della decima Commissione e Presidente dell’Intergruppo Parlamentare sulle Malattie Cardio, Cerebro e Vascolari.

f04/mgg/gtr

© Riproduzione riservata