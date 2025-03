Protagonista della scena meteorologica in Italia (e anche su Cremona) è una vasta area di alta pressione. Almeno fino a giovedì giornate soleggiate in Provincia, con temperature in crescita. I valori pomeridiani si attestano al di sopra della norma anche di 3/6 gradi, e si sono toccati anche i 16 gradi.

Ed ecco allora che nei prati e nei parchi sono cresciute le prime viole.

Belle e profumate.

Quando ci sono le viole, si sa, è sentore di primavera. Sperando che questo pazzo meteo non riservi brutte sorprese in una coda d’inverno.

© Riproduzione riservata