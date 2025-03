ROMA (ITALPRESS) – Nuovo record per l’occupazione a gennaio. In Italia, secondo quanto reso noto dall’Istat, il tasso è cresciuto al 62,8%, 145mila unità in più, con un numero complessivo di lavoratori salito a 24 milioni e 222mila. La crescita rispetto al mese precedente coinvolge i dipendenti permanenti, quelli a termine e gli autonomi. L’occupazione aumenta anche rispetto a gennaio 2024, ma in questo caso è sintesi della crescita dei dipendenti permanenti e degli autonomi e del calo dei dipendenti a termine. Buone notizie anche sul fronte della disoccupazione, che scende al 6,3%: il tasso giovanile cala invece al 18,7%. Diminuiscono di 146mila unità gli inattivi: coinvolti entrambi i generi, i minori di 35 anni e chi ha almeno 50 anni d’età. Confrontando il trimestre novembre 2024-gennaio 2025 con quello precedente (agosto-ottobre 2024), l’Istat registra un aumento di 85mila occupati.

