Potenziare l’organico della Polizia Locale per rispondere con nuove risorse alle esigenze di residenti e cittadini in tema di sicurezza, controllo del territorio comunale e rendere sempre più efficaci le numerose attività che vedono gli agenti del Comando di piazza Libertà in prima fila.

Questa la finalità dell’Avviso di mobilità volontaria tra Enti della Pubblica Amministrazione, pubblicato dal Comune di Cremona, per reclutare dieci nuovi agenti di Polizia Locale. In base alle vigenti disposizioni legislative in materia di assunzioni è infatti necessario, in via preliminare, procedere al reclutamento di personale attraverso la procedura di mobilità volontaria tra enti della Pubblica Amministrazione e, in caso di esito negativo, con l’eventuale scorrimento di graduatorie concorsuali vigenti oppure indire nuovi concorsi.

Per essere ammessi alla selezione gli aspiranti devono inviare la domanda di partecipazione esclusivamente per via telematica attraverso il Portale Unico di Reclutamento InPA (www.inpa.gov.it). Il candidato, previa autenticazione attraverso SPID, CIE, CSN, deve compilare il modulo elettronico sul sistema InPA, raggiungibile da sito www.inpa.gov.it registrandosi dapprima sullo stesso sistema. La registrazione, la compilazione e l’invio online della domanda deve avvenire entro il 22 marzo 2025. Alla domanda va allegato il nulla osta al trasferimento presso il Comune di Cremona rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza, qualora sia prescritto; nel caso in cui non risulti necessario il nulla osta, l’interessato deve produrre apposita attestazione dell’Ente di appartenenza.

Gli uffici del Settore Risorse Umane procederanno alla disamina delle istanze pervenute entro il termine indicato per accertare i requisiti di ammissibilità. Successivamente, a cura di un’apposita commissione, si procederà all’esame dei curricula nonché a colloqui individuali finalizzati ad approfondire le competenze possedute nonché le esperienze professionali svolte, indicate nel curriculum presentato. I colloqui si svolgeranno il 31 marzo 2025. L’elenco dei candidati ammessi alla selezione/convocati per il colloquio sarà pubblicato sul sito del Comune di Cremona e sul Portale Unico del Reclutamento InPA il 25 marzo 2025.

L’Avviso integrale di mobilità volontaria contenente i requisiti richiesti, modalità di presentazione della domanda, gli allegati da presentare, i criteri di selezione, il calendario delle selezioni è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Cremona e sul Portale Unico del reclutamento InPA. Per informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere al Settore Risorse Umane, tel. 0372/407281 – 407223 – 407274 – ufficio.concorsi@comune.cremona.it.

“Mi sono speso fortemente per queste nuove assunzioni. Agli agenti e agli ufficiali della Polizia Locale, nel rispetto del ruolo fondamentale che assumono nel contatto con la città, chiediamo quotidianamente di incrementare le attività di servizio e presidio sul territorio, ma non dobbiamo dimenticare che, per farlo, devono essere messi nelle migliori condizioni di operatività possibili. L’aumento del personale in servizio rappresenta, insieme all’efficientamento tecnologico ed organizzativo, un tassello fondamentale in questo processo”, dichiara l’assessore alla Sicurezza Santo Canale.

