Nel pomeriggio di lunedì Confesercenti della Lombardia Orientale – sede territoriale di Cremona – ha incontrato il Prefetto, Antonio Giannelli, per affrontare il tema della sicurezza in città.

“Un confronto reso necessario dai recenti episodi di violenza che hanno destato preoccupazione tra i commercianti, suscitando il bisogno di risposte concrete e di un’azione coordinata per garantire maggiore serenità a chi ogni giorno contribuisce alla vita economica della città” fanno sapere dall’associazione.

A portare all’attenzione del Prefetto le istanze degli esercenti è stata la presidente, Gaia Fortunati, che ha raccolto e trasmesso il sentimento diffuso tra i commercianti, preoccupati per gli ultimi avvenimenti e desiderosi di vedere rafforzate le misure di prevenzione e controllo. “Abbiamo voluto rappresentare in modo chiaro e diretto il punto di vista degli esercenti – ha spiegato Fortunati – sottolineando la necessità di trovare soluzioni efficaci affinché tutti possano operare in un contesto più sicuro e tranquillo”.

Durante l’incontro, il Prefetto ha illustrato le strategie già messe in atto per contenere il fenomeno e ha assicurato la volontà di proseguire su questa linea con il coinvolgimento attivo di Confesercenti. Tra le azioni previste, la creazione di tavoli operativi e momenti di confronto periodici, volti a monitorare costantemente la situazione e a individuare misure sempre più mirate ed efficaci.

“È stato un incontro positivo e costruttivo – ha commentato Fortunati – che ha permesso di rinvigorire un dialogo già aperto nelle settimane scorse con la Prefettura, con l’obiettivo comune di tutelare il lavoro degli esercenti e la vivibilità della città. Confesercenti continuerà a collaborare con le istituzioni, monitorando con attenzione l’evoluzione della situazione, affinché la sicurezza resti una priorità e il commercio possa svilupparsi in un contesto sereno e accogliente”.

