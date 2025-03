Termovalorizzatori, Schifani “Ricorsi? Normale il percorso a ostacoli”

PALERMO (ITALPRESS) – “Ricorso al TAR da parte dell’Associazione Rifiuti Zero su termovalorizzatori? Era prevedibile che su un tema cosi’ sensibile come i termovalorizzatori, il percorso fosse a ostacoli. Ciò che mi preoccupa è che i ricorsi giacciano in assessorato. Lo abbiamo scoperto grazie alla stampa che ci ha consentito di apprenderlo prendendo i necessari provvedimenti”. Così il presidente della Regione, Renato Schifani, nel corso della presentazione dell’accordo tra Regione e Conferenza episcopale siciliana per promuovere in tutte le diocesi l’avvio delle Comunità energetiche rinnovabili. La prima Cer è pronta a partire ad Acireale, in provincia di Catania. “C’è anche un ricorso di Legambiente e una richiesta di sospensiva della ‘famosa’ Sicula Trasporti al Tar del Lazio che deve intanto esprimersi sulla competenza territoriale. Mi terrorizza una lacuna così… che possa svegliarmi una mattina e scoprire che non abbiamo resistito in tempo a un ricorso…”

