Turismo, è boom dei soggiorni enogastronomici

ROMA (ITALPRESS) – Crescono i soggiorni enogastronomici in Italia. Secondo i dati resi noti dall’Enit alla fiera turistica Itb di Berlino, nel 2024 l’aumento è stato pari al 176%. La spesa internazionale nel settore ammonta a 363 milioni nell’ultimo anno; un comparto che valorizza non solo le “classiche” mete turistiche ma che porta alla scoperta delle aree interne del Paese, delle tradizioni e dei sapori. In termini di volumi si tratta di un milione di visitatori stranieri che scelgono questa tipologia di soggiorno. Per il turismo enogastronomico la Germania si posiziona tra i mercati in testa per pernottamenti turistici con 100 mila viaggiatori che soggiornano per 361 mila notti e un totale di 58 milioni di spesa solo per questa vacanza. Da qui emerge una correlazione diretta tra l’export dei prodotti made in Italy e il turismo in arrivo. Le eccellenze esportate rappresentano, infatti, il primo “biglietto da visita” del Bel Paese all’estero e attraggono i visitatori. Primeggia il settore dei prodotti agroalimentari: nei primi 6 mesi del 2024 l’export di questi è risultato pari a 34 miliardi. I principali Paesi destinatari delle esportazioni agroalimentari sono Germania, Stati Uniti, Francia e Regno Unito.

