Ue, Scuderi “Target CO2 per l’automotive deve restare invariato”

BRUXELLES (BELGIO) ITALPRESS- “È importante che il target per lo stop di veicoli a motori endotermici dal 2035 nell’Ue resti invariato, ma è anche fondamentale comprendere quali siano le esigenze attuali dell’industria e dei lavoratori: se continuiamo a posticipare all’infinito le misure intermedie che servono per raggiungere l’obiettivo al 2035, anche questo verrà messo indiscussione”. Lo ha detto l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra,Benedetta Scuderi, dopo l’annuncio della presidente della Commissioneeuropea, Ursula von der Leyen, di posticipare l’applicazione dellesanzioni per le imprese che non si adeguano agli obiettivi intermedi delregolamento sulle emissioni CO2 per i veicoli leggeri.

