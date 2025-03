Dal 19 agosto al 30 ottobre del 2024 ha ricevuto 112 multe da parte del comando della polizia locale di Cremona per un totale di 11.779,04 euro. Una pioggia di sanzioni che un 58enne residente in centro città, ex guardia giurata, si è visto arrivare sempre per essere transitato con l’auto nel varco di corso Mazzini, angolo via Solferino. L’uomo aveva regolari permessi per transitare come residente nei varchi che delimitano la Ztl, ad eccezione di quello di corso Mazzini. Violazioni che il 58enne ha commesso più volte, convinto di essere autorizzato. Si avvaleva anche di un servizio di autonoleggio, ed era in possesso di tutti i permessi.

“Il mio cliente è sempre stato in buona fede“, ha spiegato il suo legale, l’avvocato Alessandro Zontini. “Tutti i vari permessi lo hanno confuso e lui ha pensato che potesse passare anche in quello di corso Mazzini”. Il legale ha fatto ricorso al prefetto, chiedendo l’annullamento dei primi 13 verbali, “perchè notificati fuori termine”, oltre i 90 giorni, l’annullamento di tutti i verbali e il pagamento della sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo, e cioè 315,51 euro.

Al 58enne, la prima multa è arrivata il 19 agosto dell’anno scorso. Una sanzione da 105,17 euro, compresa di spese postali e spese procedurali. Da lì ne sono seguite altre 111 fino al 30 ottobre. Solo in quella data, quindi a due mesi e mezzo dalla prima multa, l’uomo aveva ricevuto una mail dal servizio Ztl in cui lo si pregava di contattare con urgenza l’ufficio. “Avendo comunque un permesso”, ha sostenuto l’avvocato, “l’Ufficio lo conosceva. Va bene una volta, vanno bene due, persino dieci, ma poi chiamatelo”.

Da lì, il residente era venuto a conoscenza del fatto che in quei due mesi e mezzo era transitato dall’unico varco per il quale non aveva l’autorizzazione.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata