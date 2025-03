Nuovo appuntamento con “I gioielli sotto casa”, il programma di promozione turistica condotto da Piero Brazzale, in onda ogni giovedì alle 20:30 su CR1 Canale 19. Questa settimana il viaggio ci porta nel cuore della Val Gandino, alla scoperta delle sue affascinanti Cinque Terre, un distretto ricco di storia, cultura e tradizioni artigianali.

Terre orgogliose della propria identità, queste località vantano una lunga tradizione nella lavorazione delle lane e dei tessuti, che le ha rese celebri come “valle d’oro” e culla del mais. Gandino, con il suo straordinario centro storico, custode di tesori architettonici come la Basilica di Santa Maria Assunta, Palazzo Giovanelli e lo storico museo che racconta il passato glorioso della valle.

Nel comune di Leffe si trova la sede del Museo del Tessile, inaugurata il 5 maggio 2013. Su oltre mq. 1000, esposizione di reperti tessili storici e macchinari funzionanti! Ciclo di lavorazione della seta, carde, telai in legno e meccanici, garzatrice, follone e macchinari per i merletti ricami e passamanerie. Zona didattica per scolaresche.

Per gli amanti della natura, un’incantevole esplorazione del Monte Farno e del Monte Croce, paradisi per escursionisti e appassionati di sport invernali, grazie alle loro passeggiate panoramiche e alle piste da fondo.

Cinque Terre, un'unica grande Val Gandino: un territorio da scoprire, vivere e amare.

